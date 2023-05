Italia: primul transport de gaze naturale lichefiate sosește în instalația de regazificare din Piombino Compania italiana de petrol și gaze Eni a inceput sa descarce prima marfa de GNL in noul terminal de regazificare al Snam (compania energetica a Italiei) din Piombino, anunța offshore-energy.biz. GNL a fost produs la uzina de lichefiere Damietta din Egipt, una dintre unitațile in care Eni a facut investiții. CITESTE SI ADNOC din naturale: deciziile de foraj din Grecia planificate pentru 2024 01:25 15 Vezi unde se afla casa ta pe vremea dinozaurilor cu ajutorul acestei harți interactive… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

