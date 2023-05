Italia pregăteşte un fond suveran de investiţii, în contextul unei noi ere a interesului naţional în Europa Ministrul italian al Intreprinderilor, Adolfo Urso, a anuntat saptamana trecuta crearea unui fond public-privat care urmareste consolidarea ”lanturilor strategice nationale de aprovizionare” in domeniile materiilor prime si energiei. O sursa diplomatica din Italia a confirmat pentru CNBC ca doar firmele cu potential ridicat sau relevante din punct de vedere sistemic vor primi finantare. Acest plan este de asteptat sa treaca prin Parlament inainte de sfarsitul anului. Anuntul vine dupa ce Irlanda, o alta natiune a UE, a declarat la inceputul acestei luni ca intentioneaza sa infiinteze un fond suveran… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta urmeaza sa formeze si sa echipeze mai multe batalioane ucrainene cu ”zeci” de vehicule si tancuri usoare, anunta Parisul si Kievul, in urma unei cine a presedintilor francez Emmanuel Macron si ucrainean Volodimir Zelenski la Palatul Elysee. In saptamanile care vin, Franta va forma si va echipa…

- China nu poate fi de incredere ca mediatoare a pacii intre Rusia si Ucraina si are de castigat de pe urma prelungirii razboiului, a avertizat presedintele ceh Petr Pavel intr-un interviu publicat marti de Politico, relateaza Agerpres.Comentariile sefului statului ceh intervin intr-o perioada cand…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a insarcinat pe consilierul sau Emmanuel Bonn sa colaboreze cu Wang Yi, șeful biroului Comisiei pentru afaceri externe a Partidului Comunist Chinez (PCC), pentru a elabora un program care ar putea servi drept baza pentru viitoarele discuții dintre Rusia și Ucraina.…

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat vineri sa „sustina orice efort in favoarea restabilirii pacii in Ucraina”, potrivit unei declaratii comune difuzate la finalul vizitei presedintelui francez Emmanuel Macron in China.

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat vineri sa "sustina orice efort in favoarea restabilirii pacii in Ucraina", potrivit unei declaratii comune difuzate la finalul vizitei presedintelui francez Emmanuel Macron in China, transmite AFP, potrivit Agerpres.Declaratia comuna nu mentioneaza Rusia…

- Potrivit Politico Europe, Președintele chinez Xi Jinping nu a dat niciun semn ca și-ar schimba poziția fața de razboiul inițiat de Rusia in Ucraina, dupa intalnirea de joi cu Emmanuel Macron.In timpul discuțiilor de a doua zi a vizitei de stat a președintelui francez in China, liderul chinez Xi Jinping…

- Președintele francez Emmanuel Macron considera ca China poate juca un rol important in situația din jurul Ucrainei datorita relațiilor bune cu Rusia. El a declarat acest lucru miercuri, la inceputul vizitei sale in China, vorbind cu comunitatea locala franceza. „China, care are legaturi puternice cu…

- Emmanuel Macron și-a incheiat calatoria in Africa, facand la finalul acesteia mai multe promisiuni de „ pe picior de egalitate”. Președintele francez Emmanuel Macron a spus ca a fost „clar in privința condamnarii M23” in timpul vizitei sale in Republica Democratica Congo – unde au avut loc cateva proteste…