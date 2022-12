Stiri pe aceeasi tema

Guvernul Italiei va pune joi sub administrare speciala o rafinarie deținuta de Lukoil, aflata in Sicilia, a anunțat guvernatorul Siciliei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

- Guvernul italian se pregateste sa nationalizeze o rafinarie din Sicilia detinuta de grupul petrolier rus Lukoil si urmeaza sa ceara Cabinetului de ministri sa ia o decizie cu privire la acest subiect la o reuniune care este programata a avea loc joi, informeaza cotidianul "La Repubblica", care citeaza…

- Singura rafinarie din Bulgaria, Lukoil Neftochim Burgas, ar putea fi nevoita sa inceteze activitatea daca Guvernul de la Sofia nu va permite companiei detinute de grupul petrolier rus Lukoil sa continue sa exporte productia finala, a declarat luni directorul general de la Lukoil Neftochim Burgas,…

Organizatii umanitare au acuzat guvernul italian de incalcarea legilor internationale, dupa ce autoritatile au impiedicat unii migranti sa debarce de pe doua nave de salvare acostate in Sicilia, informeaza Rador.

Noul guvern italian de extrema-dreapta condus de Giorgia Meloni a impiedicat 35 de persoane sa plece de la bordul unei nave de salvare careia i s-a permis sa acosteze intr-un port din Sicilia. Alte aproape 140 de persoane au primit permisiunea de a debarca, informeaza BBC, citat de Rador.

Guvernul german i-a reamintit fostului cancelar german Angela Merkel restricțiile privind privilegiile sale, inclusiv cheltuielile de deplasare, și a cerut sa faca economii, a relatat revista germana Spiegel, citand un raport al Ministerului de Finanțe catre comisia de buget din Bundestag.

- Numirea in Guvernul italian a unui deputat de extrema dreapta, Galeazzo Bignami, un avocat in varsta de 47 de ani, fotografiat in 2005 in tinuta neagra si purtand pe bratul stang o banderola cu svastica nazista, provoaca marti un scandal si condamnari din partea opozitiei, relateaza AFP, potrivit…

Prim-ministrul Nicolae Ciuca a transmis noului premier de extrema dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, felicitari pentru numirea in functie, exprimandu-si „increderea intr-o „cooperare" cu executivul italian.