Stiri pe aceeasi tema

- Fostul baron PSD Ionel Arsene ramane in Italia! Este decizia instanței din peninsula dupa cererea autoritaților din Romania ca fostul șef al Consiliului Județean Neamț sa fie extradat, informeaza Realitatea Plus.Amintim ca Ionel Arsene a fost condamnat in Romania la 6 ani și 8 luni de inchisoare…

- Ionel Arsene a fost condamnat in Romania la 6 ani și 8 luni de inchisoare pentru fapte de corupție, mai exact pentru trafic de influența. Cu puțin timp inainte ca justiția din Romania sa se pronunțe definitiv in cazul sau, fostul baron PSD ar fi fugit din țara in Italia. Dupa ce pe numele sau a fost…

- Autoritațile din Italia nu au primit documentele necesare pentru extradarea lui Arsene in Romania. Este vorba despre o solicitare a Romaniei catre Ministerul de Justiție din Italia.Reamintim ca Ionel Arsene - președintele Consiliului Județean Neamț a fost plasat in arest la domiciliu de catre magistrații…

- ■ o instanța din Italia a decis ca Ionel Arsene, fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, care-i condamnat pentru corupție, sa fie plasat in arest la domiciliu Conform unor surse jurnalistice interne și internaționale, Ionel Arsene, ex-președintele fugar al Consiliului Județean Neamț, condamnat…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost plasat in arest la domiciliu de o instanța din Bari, conform surselor Digi24. Condamnat definitiv la 6 ani si 8 luni de inchisoare pentru trafic de influenta, acesta se predase in Italia, potrivit surselor Digi24.

- Fostul președinte al Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost plasat in arest la domiciliu de autoritațile judiciare din Bari. Masura vine dupa ce in urma cu doua zile, Arsene a renunțat sa se ascunda și s-a predat, dar nu in Brescia, acolo unde se presupunea ca se afla, ci la Bari. Inițial…

- Ionel Arsene, baronul PSD de Neamț, s-a predat autoritaților din Italia, unde se ascundea. El a fost condamnat, in 10 martie, la 6 ani și 8 luni cu executare de Curtea de Apel Brașov. Sentința este definitiva. Procesul a inceput inca de acum cinci ani. Instanța a dispus și confiscarea de la Arsene a…

- Autoritațile au emis mandat european de arestare pentru liderul PSD Neamț, Ionel Arsene . Președintele CJ Neamț urmeaza sa fie dat și in urmarire internaționala. Politia Romana a confirmat, vineri, ca Ionel Arsene a plecat din Romania, destinatia probabila fiind Italia. Totuși, nu este exclus ca baronul…