Stiri pe aceeasi tema

- O noua restricție a luat cu asalt mai mulți romani! In Romania, la fel ca in Italia și multe alte țari, certificatul verde va fi obligatoriu la locul de munca. Autoritațile au explicat ca angajații nevaccinați anti-Covid de la stat sau privat vor primi teste rapide gratuite o luna și jumatate, dupa…

- Franța va extinde campania de vaccinare cu doza booster impotriva COVID-19 la persoanele de 50 de ani si peste, incepand din luna decembrie, a anunțat presedintele francez, Emmanuel Macron. Pentru persoanele de 65 de ani si peste, care au fost convocate deja pentru doza de supra-rapel (booster), aceasta…

- Incepand din decembrie, a treia doza a vaccinului anti-Covid devine obligatorie in Franta pentru persoanele de peste 65 de ani, pentru pastrarea certificatului verde, a anuntat marti presedintele Emmanuel Macron.

- Incepand din decembrie, a treia doza a vaccinului anti-Covid devine obligatorie in Franța pentru persoanele de 65 de ani și peste, pentru pastrarea certificatului verde, a anunțat marți președintele Emmanuel Macron.

- LISTA| In ce supermarketuri pot merge sa faca cumparaturi persoanele nevaccinate și fara certificat verde In ce supermarketuri pot merge sa faca cumparaturi persoanele nevaccinate și fara certificat verde Supermarketuri persoane nevaccinate. Hypermarketurile, cele aflate in incinta unui centru comercial,…

- Vaccinarea cu cea de-a treia doza va incepe din luna ianuarie in Italia. Ministrul Sanatații, Pierpaolo Sileri, a declarat ca este probabil ca aceasta sa fie administrata tuturor cetațenilor. Momentan, doza booster este recomandata persoanelor in varsta sau a celor cu patologii grave. De asemenea, angajații…

- Accesul in mall-uri va fi permis doar persoanelor vaccinate și celor trecute prin boala. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a explicat care este procedura prin care o persoana are acces in centrele comerciale. In cazul celor care nu s-au imunizat, accesul este permis in magazine…

- Ultimele masuri de restricție decise de catre autoritați scot la iveala o serie de lacune, de care ar putea beneficia persoanele nevaccinate. Un experiment facut cu camera ascunsa de catre un reporter Digi24 a demonstrat faptul ca o persoana nevaccinata se poate folosi foarte ușor de certificatul digital…