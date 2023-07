Italia, nimicită de incendii de proporţii şi furtuni devastatoare Trei morți și peste 2.000 de persoane evacuate. Acesta este bilanțul incendiilor care mistuie Sicilia de peste 24 de ore. Președintele Regiunii Sicilia, Renato Schifani, a cerut ajutorul Protecției Civile Naționale, care a trimis echipe de sprijin. Sebastiano Musumeci, ministrul Protecției Civile a facut apel la Bruxelles spunand ca flota Canadair venita in sprijinul stingerii incendiilor “este absolut insuficienta”. Alte incendii au cuprins Calabria. In schimb, orasul Milano a fost pur si simplu devastat de o furtuna extrem de puternica. Incendii de proportii in Palermo și Sicilia In Sicilia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

