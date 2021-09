Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inceput luni administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid-19 populatiei din categoriile vulnerabile, ce reprezinta aproximativ trei milioane de persoane, conform indicatiilor Comitetului Tehnico-Stiintific italian, relateaza EFE, citata de Agerpres. Primele persoane care vor primi…

Serbia a autorizat administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19. Autoritatile sanitare sarbe au autorizat a treia doza de vaccin anti-COVID-19 pentru persoanele...

- Israelul a inceput astazi administrarea celei de a treia doza de vaccin anti-COVID-19 persoanelor cu varsta peste 50 de ani, dupa ce a decis in cursul noptii sa scada varsta minima in speranta...

- Austria va incepe in octombrie administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID-19 pentru consolidarea imunitatii persoanelor care au primit a doua doza cu noua luni inainte, a anuntat marti ministrul austriac al sanatatii, Wolfgang Muckstein, relateaza marti agentia EFE. In cazul…

- Romania se pregatește pentru administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-COVID. Anuntul a fost facut de premierul Florin Cițu, potrivit caruia, doar astfel poate fi prevenit un al patrulea val de infectare.