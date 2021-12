Italia impune vaccinarea obligatorie. Cine este vizat Dupa ce a impus vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19 in randul medicilor, Italia a extins aria, introducand aceeași masura și asupra angajatilor din educatie, administratie, politie, armata si servicii de urgenta trebuie sa fie vaccinați impotriva COVID-19. Angajatii din domeniul medical, carora le era ceruta din aprilie vaccinarea, vor trebui sa faca și o doza booster. In conditiile in care certificatele de vaccinare au o valabilitate de 9 luni, dozele booster vor fi necesare si celorlalti angajati pentru care vaccinarea este obligatorie, cu exceptia persoanelor carora aceasta le este contraindicata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

