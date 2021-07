ITALIA este noua CAMPIOANĂ a EUROPEI! Italia este noua campioana a Europei, dupa ce a trecut in finala, la loviturile de departajare de reprezentativa Angliei, chiar in fieful britanicilor, pe legendarul stadion Wembley din Londra. Anglia, primul gol Anglia a inceput fulminant marea finala de pe Wembley, iar Luke Shaw a deschis scorul inca din minutul 2 cu un șut imparabil din apropierea porții, dupa o centrare ideala a lui Trippier, care a venit la capatul unui contra-atac perfect purtat de jucatorii lui Southgate. Acesta a fost primul gol marcat de fundașul lui United pentru naționala Albionului. De asemenea, reușita lui Shaw a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

