Italia: Cutremur cu magnitudinea 4,7, la miezul nopţii; pentru moment, nu s-au raportat victime Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs marti noaptea in regiunea italiana Molise, insa, potrivit primelor informatii culese miercuri, acesta nu a provocat victime sau daune semnificative, transmite agentia dpa.



Cutremurul a avut loc marti, la ora 23,48 (21,48 GMT), a precizat pe Twitter institutul geologic italian INGV.

Epicentrul seismului a fost la o adancime de 19 kilometri langa Montecilfone, in provincia Campobasso, la circa 300 de km est de Roma, a adaugat INGV. #SalaSituazioneItalia in contatto con le strutture #protezionecivile… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

