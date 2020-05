Liderul opozitiei italiene de dreapta radicala Matteo Salvini a pierdut din popularitate in timpul crizei provocate de pandemia COVID-19, in timp ce premierul Giuseppe Conte si-a crescut popularitatea sub efectul fenomenului de ''raliere in jurul steagului'' conform caruia populatia strange randurile in jurul unui lider in perioade de criza, releva date ale unui sondaj publicat miercuri de Institutul Ixe, transmite agentia DPA. Conform acestui sondaj, partidul Liga condus de Salvini a coborat la mai putin de 25% in intentiile de vot, fata de 34,3% cat a obtinut la alegerile desfasurate…