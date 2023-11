Italia confiscă aproape 780 de milioane de euro de la Airbnb în cadrul unei anchete de evaziune fiscală Procurorii sustin ca firma nu a reusit sa colecteze de la proprietarii de locuinte impozitele cuvenite pentru venituri obtinute din inchirieri in valoare de aproximativ 3,7 miliarde de euro. Proprietarii din Italia trebuie sa plateasca un impozit de 21% din veniturile obtinute. Trei persoane care au detinut functii de conducere la Airbnb intre 2017 si 2021 sunt, de asemenea, investigate, au precizat procurorii Tribunalului din Milano intr-un comunicat. Airbnb a declarat pentru BBC ca este „surprinsa si dezamagita de actiunea anuntata de procurorul italian”. Purtatorul de cuvant al Airbnb, Christopher… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

