Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a aprobat definitiv proiectul de lege de bioetica care include, printre altele, emblematica extindere a procreației asistate medical (PMA) la toate femeile, inclusiv cele single și lesbiene. Dupa doi ani de naveta parlamentara, se concretizeaza una dintre principalele promisiuni…

- Ramașițele umane ale Ruxandrei Vesco, o tanara romanca din Italia care a disparut in anul 2015, au fost descoperite intr-o rapa din Monte Pellegrino, in sudul Italiei. Tanara de 33 de ani ar fi fost ucisa de Damiano Torrente, un pescar de 48 de ani din comuna italiana Acquasanta. Procurorii l-au incarcerat…

- Dejan Kulusevski, fotbalistul lui Juventus Torino si al echipei Suediei, a fost testat pozitiv la Covid-19 si nu va juca impotriva Spaniei in primul meci al nationalei sale la EURO 2020, a anuntat marti EFE. Kulusevski s-a simtit racit si a fost supus unui test rapid, al carui rezultat a fost…

- Incepand de luni, Spania permite intrarea in țara a strainilor care dovedesc ca sunt imunizați cu schema completa a oricarui vaccin anti-coronavirus autorizat de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) sau aprobat de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Acestea sunt cele de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca…

- Pentru o autostrada din Spania, constructorul folosește cenușa de hartie, in loc de beton. Ce argumente are acesta ? „In construcția de drumuri, avem nevoie de cele mai puternice materiale. Și pentru asta de obicei folosim ciment. Dar aceasta cenușa de hartie nu doar ca arata ca cimentul, ci indeplinește…

- Miercuri dimineața are loc o percheziție domiciliara in București, la un barbat banuit de savarșirea infracțiunii de șantaj. Conform surselor judiciare, ar fi vorba despre un apropiat al clanului Caran. „La aceasta ora, polițiști ai Serviciului Grupuri Infracționale Violente din cadrul Poliției Capitalei…

- Peste 2,06 milioane de straini apar in evidența asigurarilor sociale din Spania. Comunitatea romaneasca este cea mai mare, cu peste 326.000 de membri, urmeaza Marocul și Italia iar cea din Venezuela a crescut cu 72% in doi ani, transmite El Economista, citata de Rador. Luna martie s-a incheiat cu…

- Autoritatile spaniole au demarat anchete asupra unui laborator in care se efectueaza teste pe animale, situat in apropiere de Madrid, in urma difuzarii unor imagini in care caini, soareci, porci, iepuri si maimute sunt supusi unor abuzuri, relateaza AFP.