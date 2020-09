Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al Sanatatii a semnat luni ordonanta care va intra in vigoare la miezul noptii prin care introduce obligativitatea de a face testul toți cei care sosesc de la Paris și din alte 7 regiuni ale Franței. Testarea implica asteptarea rezultatului in izolare la domiciliu, anunța MEDIAFAX.Persoanele…

- Opinia Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, care a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului…

- Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile. Anuntul a fost facut astazi ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran. Acesta a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri,…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat joi ca a cerut politiei sa lucreze la un decret prin care purtatul mastii sa devina obligatoriu in exterior peste tot in Paris si in suburbii, relateaza DPA.Masura pare "urgenta", a spus Castex intr-o conferinta de presa in care a detaliat deciziile…

- Primul vaccin anti-coronavirus aprobat a fost anuntat .marti, la Moscova, de insusi presedintele Vladimir Putin si va fi livrat pe pietele straine sub denumirea de Sputnik V, informeaza Reuters. Ministrul rus al Sanatatii a precizat ca, potrivit specialistilor, vaccinul ar oferi o protectie de 2 ani.

- Romania a cerut Uniunii Europene 10.000.000 de doze de vaccin anti Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. In momentul in care vaccinul va intra pe piata, tara noastra poate avea acces la acest ser printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia Europeana, a explicat ministrul…

- Statul Victoria, al doilea cel mai populat din Australia, a declarat duminica stare de dezastru si a impus o intedictie de circulatie pe timp de noapte in capitala Melbourne, in cadrul celor mai stricte restrictii adoptate pana in prezent pentru a tine sub control raspandirea COVID-19, transmite Reuters.…

- Numarul cazurilor de COVID-19 au ajuns la un nou record in Ucraina, iar autoritațile vor fi nevoite sa deschida mai multe spitale pentru pacienții infectați cu SARS-CoV-2. Ucraina, țara vecina cu Romania, a inregistrat in ultima perioada un numar record de cazuri zilnice de infectari cu noul #coronavirus.…