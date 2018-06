Italia a cerut sambata Olandei sa dispuna retragerea a doua nave apartinand unor ONG-uri care salveaza migranti pe Mediterana si al caror acces in porturile italiene a fost interzis de autoritatile de la Roma, informeaza agentiile EFE si Reuters.



Ministrul italian al infrastructurii, Danilo Toninelli, a postat pe Twitter un mesaj in care mentioneaza ca acele doua ambarcatiuni care navigheaza sub pavilion olandez, denumite Lifeline si Seefuchs, se afla in apele teritoriale libiene si au incalcat codul de conduita incheiat in august 2017 intre guvernul italian si mai multe organizatii…