Stiri pe aceeasi tema

- Centrul-stanga este dat castigator in marile orase italiene Milano, Napoli si Torino in urma alegerilor locale desfasurate duminica si luni in 1.192 de municipalitati din Peninsula, conform proiectiilor prezentate in media, transmite marti dpa, relateaza Agerpres. Aceste alegeri, primul scrutin…

- Peste 120 de romani, candidați la alegerile locale din Italia: Majoritatea sunt femei La alegerile locale organizate astazi și maine in Italia candideaza peste 120 de romani, majoritatea femei.Sunt aleși primarii și consilierii locali in aproximativ 1.300 de orașe, in frunte cu Roma, Milano și Napoli.…

- Cele mai importante nume de pe scena politica italiana, precum Mario Draghi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni si Giuseppe Conte lipsesc de pe buletinele de vot la alegerile locale care au loc in Italia, transmite duminica dpa. Alegerile locale de duminica si luni in 1.192 de municipalitati din intreaga…

- Cele mai importante nume de pe scena politica italiana, precum Mario Draghi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni si Giuseppe Conte lipsesc de pe buletinele de vot la alegerile locale care au loc in Italia, transmite duminica dpa. Alegerile locale de duminica si luni in 1.192 de municipalitati din…

- Peste 120 de romani, pe listele electorale la alegerile din Italia Roma. Foto: Elena Postelnicu. Peste 12 milioane de italieni ies la vot astazi și mâine în aproximativ 1.200 de localitați, inclusiv în orașe importante ca Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna și Trieste,…

- Astazi si maine in Italia au loc alegeri administrative locale, inclusiv in cele mai mari patru orase - Roma, Milano, Napoli si Torino. Scrutinul este un test al starii de spirit pentru principalele partide de pe scena politica. Romanii, care alcatuiesc cea mai numeroasa comunitate de straini din Peninsula,…

- Cele mai importante nume de pe scena politica italiana, precum Mario Draghi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni si Giuseppe Conte lipsesc de pe buletinele de vot la alegerile locale care au loc în Italia, transmite duminica dpa, potrivit Agerpres.Alegerile locale de duminica si luni în 1.192…

- "Libertate!" si "Nu dictaturii", au scandat manifestantii de la Napoli, in sud, pana la Torino, in nord, in timp ce la Milano, ei au scandat "Nu pasaportului sanitar!", relateaza Agerpres.Marea majoritate a oamenilor nu au purtat masca de protecție anti-Covid.Astfel de manifestatii erau anuntate pe…