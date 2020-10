Stiri pe aceeasi tema

- Cinematografele din India vor putea fi redeschise incepand cu 15 octombrie, a anuntat Guvernul, in ciuda cresterii continue a numarului de contaminari cu noul coronavirus, informeaza News.roCu o populatie de 1,3 miliarde de locuitori, India a inregistrat pana in prezent mai mult de 6,3 milioane…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI continua informarea populației privind necesitatea respectarii regulilor de protecție contra COVID-19. Activitatea de prevenire desfașurata de IGSU in toate regiunele Republicii Moldova are drept scop prevenirea raspindirii epidimiei prin informarea…

- CHIȘINAU, 15 sept - Sputnik. Renato Usatii s-a nascut in data de 4 noiembrie 1978, in orașul Falești. A crescut in familia a doi profesori de engleza. In 1994 a fost admis la buget la Facultatea de Limbi Straine a Universitații de Stat „Alecu Russo” din orașul Balți, pe care ulterior a și…

- Secretarul de stat din Ministerului Agriculturii, George Scarlat, a condus vineri la sediul institutiei o intalnire de lucru cu membri ai Grupului de initiativa civica a fermierilor dobrogeni. In cadrul intalnirii s-a discutat despre necesitatea modernizarii prioritare a sistemului de irigatii din Dobrogea,…

- Emanuel Muntmark si Catalin Mrejeru au pus bazele societatii Sunwind Energy SRL. Activitatea principala a noii firme este "productia de energie electricaldquo;. Administrator este Catalin Mrejeru, acesta avand puteri depline in acest sens.O noua firma de energie electrica a fost infiintata pe piata…

- Primul consilier candidat independent pentru alegerile din 27 septembrie 2020 și-a depus astazi dosarele pentru inscrierea la Biroul electoral de Circumscripție Carei. Ilie Ciuta a menționat ca vrea sa se implice in continuare in viața cetații avand in vedere experiența sa de manager de peste 28 de…

- Debarcari continue, grație condițiilor favorabile ale marii, centre de primire care nu mai fac fata situatiei și turiști furioși: aceasta este imaginea de astazi a insulei Lampedusa, luata cu asalt de sute de migranți, sositi aici de mai putin de o saptamâna, relateaza postul Rai News, citat de…

- Directorul SJU Ploiesti, Marius Niculescu, a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca la nivelul Sectiei de Interne au fost testate pozitiv cinci cadre medicale, respectiv un medic, trei asistente si o infirmiera, dar si doi pacienti, acestia din urma fiind deja transferati la spitalul suport CFR."Activitatea…