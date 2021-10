Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe ii atenționeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca autoritațile italiene au emis luni, 4 octombrie, un avertisment de coduri rosu, portocaliu și galben de precipitatii puternice și inundații pentru mai multe regiuni, potrivit Mediafax.Serviciul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii avertizeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca țara se confrunta cu un cod rosu de precipitatii puternice, de luni, pentru centrul regiunii Liguria si zona de vest din regiunea Piemonte. Fenomene meteorologice intense,…

- Limitarile impuse celor care detin certificatul Covid au fost modificate de catre Guvernul Israelian, iar aproape 2 milioane de israelieni risca sa ramâna fara certificat verde în urmatoarele zile. În localuri si alte spatii închise vor putea intra doar cei care au primit o doza…

- De la inceputul acestei saptamani, in localitațile din Romania unde incidența cazurilor de COVID-19 a depașit 3 la mie, mai poți avea acces in restaurante, baruri, spectacole, la piscina sau evenimente private... The post Certificatul verde COVID, obligatoriu pentru copiii de peste 6 ani pentru a merge…

- Congresul PNL se va desfașura cu prezența fizica, cu 5.000 de participanți, și va fi folosit certificatul verde, spune Florin Cițu. Premierul a declarat, vineri seara, ca organizatorii congresului au datori...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat joi hotararea prin care se introduce certificatul verde COVID-19 daca rata de infectare trece de 3 la mie, dar nu depașește pragul de 6. Astfel, activitatea restaurantelor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole nu va fi inchisa,…

- Liberalii se pregatesc de alegeri. Lupta pentru șefia PNL a aruncat in aer coaliția de guvernare și a dus la scaderea drastica a partidului in sondaje. Chiar și așa, liberalii fac pregatiri de alegeri, iar Rareș Bogdan anunța ca la scrutin se va ține cont de regulile pașaportului verde, iar printre…

- Un barbat din Italia si-a tatuat pe mana un cod QR cu care le arata celor din jur ca nu are coronavirus și astfel are acces mai usor in magazine, cafenele, restaurante si oriunde trebuie sa demonstreze ca este imunizat. Atunci cand este scanat, codul QR arata pasaportul verde COVID-19. Un cunoscut tatuator,…