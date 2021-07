Italia - Anglia » Azi e finala Euro 2020! Echipele probabile + cele mai tari cote la pariuri

Stiri pe aceeasi tema

- Anglia și Danemarca se înfrunta miercuri în ultima semifinala de la Euro 2020. Deși englezii au avantajul de a juca pe Wembley, danezii pot fi catalogați ca revelația turneului final, mai ales dupa mobilizarea exemplara ca urmare a incidentul lui Christian Eriksen. Naționala lui…

- Anglia - Danemarca, a doua semifinala de la Euro 2020, se joaca miercuri, de la ora 22:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Finala Euro 2020 este programata pe 11 iulie, pe Wembley Anglia - Danemarca, liveTEXT de la 22:00 Click AICI pentru live și statistici Anglia - Danemarca,…

- Angliei s-a calificat in semifinalele EURO 2020, dupa ce a invins naționala Ucrainei, scor 4-0, intr-un meci disputat sambata, pe Stadionul Olimpic din Roma, in sferturile de finala. Anglia a descis scorul inca din minutul 4, prin Kane. GOAL! Ukraine 0-1 England (Kane 4'). #EURO2020 | #ENG pic.twitter.com/flccW11eg3…

- Anglia a reușit o victorie categorica, scor 4-0, pe „Stadio Olimpico“ din Roma, in fața Ucrainei și s-a calificat in semfinalele de la Euro 2020 . Britanicii au controlat jocul din sferturi de la un capat la celalalt. Golurile au fost marcate de Kane (’4, ’50), Maguire (’46) și Henderson (’63). Ucraina:…

- ​Ucraina și Anglia se lupta pentru ultimul loc care duce în semifinalele de la Euro 2020. Trupa lui Gareth Southgate este mare favorita, dar acest turneu final a avut deja parte de multe surprize. Meciul de la Roma este LiveBLOG pe HotNews.ro și în direct pe ProTV.Rezultatele înregistrate…

- Anglia și Scoția se intalnesc azi, de la ora 22:00, in etapa a doua a grupei D de la Euro 2020. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. Cine invinge se califica matematic in „optimile” Euro 2020! Programul complet și rezultatele de la EURO 2020 Anglia - Scoția » liveTEXT…

- Anglia și Croația se intalnesc ACUM, in primul meci al grupei D de la Euro 2020. Partida a inceput la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa D mai fac parte Cehia și Scoția. liveTEXT » Anglia - Croația 1-0 A marcat: Sterling 57Click AICI pentru LIVE și statistici +1 FOTO 22.500…

- Partida amicala Anglia - Romania se joaca duminica, de la ora 19:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. Romania vine dupa eșecul suferit la Ploiești, cu Georgia, 1-2. Pentru Anglia e ultima repetiție inainte de Euro 2020. Anglia - Romania » LIVE de la 19 Anglia…