Italia analizeaza posibile reduceri de taxe si sprijin financiar pentru zonele afectate de coronavirus Guvernul italian analizeaza posibile masuri de urgenta in vederea sprijinirii companiilor si familiilor afectate de epidemia de coronavirus care a lovit regiunile din nordul tarii, transmite Bloomberg.



Potrivit unui proiect de decret guvernamental consultat de Bloomberg, printre posibilele masuri se numara suspendarea platii taxelor locale si amanarea platii la creditele ipotecare. Aceasta ultima masura ar avea insa nevoie de un acord cu Asociatia bancilor din Italia.



De asemenea, companiile mici si mijlocii din zonele afectate de coronavirus ar urma sa aiba acces preferential… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a decis sa scuteasca de la plata impozitului pe venit castigurile realizate de crescatorii de albine de pe urma vanzarilor de produse apicole, a declarat joi ministrul ungar al Agriculturii, Istvan Nagy, transmite MTI. Potrivit lui Istvan Nagy, sustinerea apicultorilor este…

- Lansarile de produse Apple din prima parte a acestui an nu vor fi afectate de epidemia de coronavirus, desi semnele de intrebare privind stocurile acestora raman. Cand Apple a anuntat la inceputul saptamanii ca veniturile din primul trimestru vor avea de suferit de pe urma coronavirusului,…

- Fabrica de asamblare a avioanelor pe care Airbus o detine in China va ramane inchisa cel putin pana pe 10 februarie, ca urmare a recomandarilor autoritatilor din aceasta tara pentru a frana raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat miercuri grupul european, citat de agentia EFE. Intr-un…

- Grecia a lansat o licitatie pentru obligatiuni pe 15 ani, cea mai lunga perioada pe care Grecia se imprumuta de la debutul crizei financiare din 2010, profitand de ratele scazute ale dobanzilor si de recenta imbunatatire a creditului suveran, transmit AP si Reuters. Autoritatea pentru gestionarea…

- Fortele Aeriene ale Statelor Unite ale Americii (US Air Force) au anuntat ca au trimis in Romania cateva drone MQ-9 Reaper ghidate de la distanta. SUA si Romania au un parteneriat strategic pentru a aborda probleme de securitate regionala si globala, relateaza defence-blog.com. Pentru…

- Informatizarea ucide evaziunea fiscala si vreau sa ajungem ca persoanele fizice sau juridice sa isi vada fisa de contribuabil cu un singur click pe online, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "In ultimul timp am stat sa inteleg sursele evaziunii fiscale. Vreau sa facem…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…

- Viitoarea presedinta a Comisiei Europene vrea sa se investeasca circa 3 trilioane (3.000 de miliarde) de euro in protectia climei pana in 2030, relateaza marti ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Ursula Von der Leyen, care ar urma sa preia sefia executivului comunitar pe 1…