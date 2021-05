Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Reglementare a Concurentei din Italia a anuntat joi ca a amendat gigantul american Google cu 102 milioane de euro pentru abuz de pozitie dominanta in cazul sistemului sau de operare Android si a aplicatiei Google Play, transmite Reuters. „Prin Android si aplicatia Google Play, Google…

- Autoritatea pentru concurența din Italia a anunțat ca a amendat Google cu peste 100 de milioane de euro pentru abuz de poziție dominanta, informeaza Mediafax, care citeaza Reuters, scrie digi24.ro.

- Autoritatea de Reglementare a Concurentei din Italia a anuntat joi ca a amendat gigantul american Google cu 102 milioane de euro pentru abuz de pozitie dominanta in cazul sistemului sau de operare Android si a aplicatiei Google Play, transmit Reuters. “Prin Android si aplicatia Google Play, Google are…

- Aceasta amenda – in valoare de 102,084 milioane de euro – este justificata prin refuzul gigantului Internetului de a accepta pe platforma Google Play o aplicatie terta care permite gasirea unor borne de incarcare a masinilor electrice, precizeaza intr-un comunicat Antitrustul italian. ”Prin sistemul…

- Un drum aglomerat din capitala Estoniei, Tallinn, a fost inchis pe perioada noptii in luna aprilie, pentru ca mii de broaste sa-l poata traversa in siguranta in drum spre zonele de reproducere. De obicei, voluntarii ajuta la traversarea broastelor in siguranta, 97.000 dintre acestea fiind salvate cu…

- Cel putin 80 de delfini si un numar mare de pesti au fost gasiti morti pe plajele din proximitatea orasului Accra, capitala statului Ghana, incepand de vineri, fapt care a determinat deschiderea unei anchete de catre autoritatile locale, informeaza Reuters luni. Cauza mortii acestor vietuitoare…

- Danemarca a anunțat, sambata, 20 martie, doua cazuri de personal din spital cu cheaguri de sange și hemoragie cerebrala dupa ce au primit vaccinul dezvoltat de AstraZeneca.Autoritatea care conduce spitalele publice din Copenhaga, a anunțat ca unul dintre angajați a murit, iar ambii au primit vaccinul…

- O femeie japoneza in varsta de peste 60 de ani a murit de hemoragie cerebrala la trei zile dupa ce i-a fost administrat vaccinul Pfizer impotriva coronavirusului, a anuntat marti Ministerul Sanatatii nipon, adaugand ca este posibil sa nu existe o legatura intre cele doua evenimente, relateaza Reuters.Femeia…