Italia a decis să sechestreze conturi bancare, vile, iahturi şi automobile ale oligarhilor ruşi, în valoare de 2 miliarde de euro Banca centrala a Italiei a anuntat marti ca a inghetat active in valoare de aproximativ doua miliarde de euro apartinand oligarhilor rusi, de la debutul invaziei in Ucraina in luna februarie a anului 2022, transmite Reuters, citata de Agerpres.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Banca centrala a Italiei a anuntat astazi ca a inghetat active in valoare de aproximativ doua miliarde de euro apartinand oligarhilor rusi, de la debutul invaziei in Ucraina, in luna februarie a anului 2022, transmite Reuters.

