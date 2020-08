Italia a comemorat vineri doi de la prabusirea podului de la Genova, care s-a soldat cu 43 de morti, prin discursuri si un moment de reculegere de un minut langa noul pod construit la locul tragediei, relateaza dpa.



Rudele victimelor au stat in tacere, in timp ce bateau clopotele bisericilor, la ora exacta a accidentului, 11.36 (09.36 GMT).



Un memorial cu 43 de copaci a fost inaugurat sub noul pod San Giorgio, care a fost dat in folosinta pe 3 august.



"Nu vom putea uita niciodata", a declarat prim-ministrul Giuseppe Conte in cadrul unui discurs rostit la ceremonie.

