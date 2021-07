Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Italiei este noua campioana europeana, dupa ce a invins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020, in care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), la finalul celor 120 de minute.

Reprezentativa Angliei conduce Italia cu scorul de 1-0, duminica seara, la pauza finalei Euro-2020, pe Stadionul Wembley din Londra. A marcat Luke Shaw, in minutul 2.

- Finala EURO 2020 la fotbal opune, duminica (ora 22:00), pe Stadionul Wembley din Londra, echipele Italiei, care are un singur titlu continental, in urma cu 53 de ani, si Angliei, care joaca in premiera o finala de Campionat European. Italia a pierdut cele doua finale jucate dupa titlul obtinut…

- Englezul Phil Foden a lipsit, sambata, de la antrenamentul nationalei Angliei, din precautie, dupa ce a suferit “o lovitura usoara”, informeaza Sky Sports. Ceilalti 25 de jucatori din lotul Angliei s-au antrenat normal la baza St Geprge’s Park. Intreg lotul a fost testat pentru coronavirus.…

- Testoasa austriaca Sigmund, devenita marele oracol al EURO2020 in tara sa, a pronosticat vineri victoria Italiei asupra Angliei la finala care se va disputa duminica pe stadionul Wembley (Londra), relateaza EFE.

- Reprezentativa de fotbal a Angliei a castigat Grupa D a turneului final EURO 2020, dupa ce a invins echipa Cehiei cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, pe Stadionul Wembley din Londra. Echipa antrenata de Gareth Southgate, fara a impresiona, s-a impus prin golul lui Raheem Sterling (12),…