Stiri pe aceeasi tema

- Belgia va desfașura 300 de militari in Romania, ca parte a eforturilor NATO de a-și intari flancul estic, a declarat sambata premierul belgian Alexander De Croo, in timp ce Rusia a lovit orașele ucrainene cu artilerie și rachete de croaziera pentru a treia zi. Tweets by alexanderdecroo „Belgia iși asuma…

- Italia trimite inca patru avioane de lupta in Romania pentru a consolida flancul sud-estic al NATO, a anuntat sambata ministrul apararii Lorenzo Guerini. Premierul belgian Alexander De Croo, a anuntat de asemenea ca țara sa va desfasura 300 de militari in Romania ca parte a acelorasi eforturi.

- Belgia va desfașura 300 de militari in Romania, ca parte a eforturilor NATO de a-și intari flancul estic, a declarat sambata premierul belgian Alexander De Croo, in timp ce Rusia a lovit orașele ucrainene cu artilerie și rachete de croaziera pentru a trei

- Italia trimite inca patru avioane de lupta in Romania pentru a consolida flancul sud estic al NATO, a anuntat sambata, 26 februarie, la Roma, ministrul apararii Lorenzo Guerini, iar Belgia, prin vocea premierului sau, Alexander De Croo, a anuntat ca va desfasura 300 de militari in Romania ca parte a…

- Franta va reloca 500 de militari in Romania in cadrul NATO in urma invadarii Ucrainei vecine de catre Rusia, a anuntat vineri seara seful statului-major al armatelor franceze, generalul Thierry Burkhard, noteaza AFP.

- Presedintele francez, Emmanul Macron, a anuntat vineri, la Bruxelles, ca Franta isi accelereaza desfasurarea unor militari in Romania, in cadrul NATO, in urma invaziei Ucrainei de catre armata rusa si a dat asigurari in cadrul unui summit exceptional UE ca Parisul va ”continua sa livreze materiale militare…

- Doua aeronave F-35 Lightning II ale Forțelor Aeriene ale Americii din Europa (USAFE) au aterizat astazi in Baza 86 Aeriana „Locotenent aviator Gheorghe Mociornița” de la Borcea, anunța MApN.

- Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor fi trimise in Romania, in februarie si martie, in contextul in care tarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, in eventualitatea unei invazii ruse in Ucraina, au anunțat fortele aeriene germane (Luftwaffe).