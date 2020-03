Italia: 651 de morţi în ultimele 24 de ore Potrivit unor informatii de ultima ora, bilantul de decese din Italia a ajuns la 5476 de persoane, 651 de decese doar in ultimele 24 de ore. Autoritatile italiene au anuntat 5.986 de noi cazuri de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, numarul total apropiindu-se de 50.000 (47.021). Numarul persoanelor decedate in ultimele 24 de ore anuntat de autoritatile italiene este de 793. Dintre acestia, cele mai multe decese, 546 de persoane, au fost raportate in regiunea Lombardia. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

