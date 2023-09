Stiri pe aceeasi tema

- Conform televiziunii NBC News, care citeaza patru oficiali guvernamentali si unul parlamentar din SUA, presedintele american Joe Biden i-a promis omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski rachete cu raza lunga de actiune ATACMS, transmite vineri Reuters.

- Rusia nu are acum unitațile de „infanterie de elita” pe care se baza candva pentru a conduce ofensive la scara larga in Ucraina, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 28 august.Potrivit ISW, armata rusa a redistribuit rapid unitați aeropurtate de elita in regiunile…

- Alexandr Lukașenko a incercat sa-și afirme autoritatea interna in timp ce susținea narațiunile de la Kremlin in recenta sa conferința de presa, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul lor din 25 august.Pe 25 august, Lukașenko a comentat despre moartea raportata a comandantului…

- Surse interne din Rusia și Belarus pun la indoiala afirmația Ministerului rus al Apararii ca comandanții Grupului Wagner sunt transferați la compania militara privata Redut, a scris Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) in raportul sau din 15 august.Redut este o organizație de mercenari strans…

- Vladimir Putin spera sa mențina impreuna forțele mercenare Wagner sub un nou comandant și sa intrerupa legaturile grupului cu Evgheni Prigojin, apreciaza Institutul pentru Studiul Razboiului, in analiza zilnica a situației de pe fronului din Ucraina.Intr-un interviu din 13 iulie, Putin a declarat pentru…

- Analiștii militari spun ca, in cinci saptamani de contraofensiva, forțele armate ucrainene au eliberat aproape aceeași porțiune de teritoriu pe care Rusia a capturat-o in șase luni, relateaza Sky News . In evaluarea conflictului, Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), a declarat ca de la inceputul…

- Razboi in Ucraina, ziua 505. Joe Biden și Volodimir Zelenski au discutat despre aranjamentele bilaterale de securitate pentru Ucraina. Potrivit unui general american, Kievul ar putea primi de la SUA rachete cu raza lunga de acțiune ATACM.

- Campurile minate din sudul Ucrainei sunt atat de dense, incat trupele care incearca sa elibereze zona nu pot avansa decat "copac cu copac", a declarat pentru CNN un soldat implicat in contraofensiva Kievului din sud. In toți anii sai de serviciu, a spus el, nu a vazut niciodata atat de multe mine.Soldatul,…