Stiri pe aceeasi tema

- Finantatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, pare ca isi promoveaza aspiratiile politice incercand sa obtina controlul asupra unui partid politic rus, Rusia Justa - Pentru Adevar, un partid de stanga considerat pro-Kremlin, condus in prezent de deputatul Serghei Mironov si care are legaturi…

- Șeful grupului rusesc de mercenari rusesc Wagner, Evgheni Prigojin, incearca sa patrunda și in politica prin preluarea unui mic partid care face opoziție de fațada la regimul Putin, relateaza Euronews.

- „Rusia a obtinut noi castiguri si a avansat, foarte probabil, spre centrul orasului…Ruta-cheie de aprovizionare 0506 a Ucrainei la vest de oras este probabil grav amenintata”, a precizat ministerul pe Twitter , intr-un buletin informativ pe care il difuzeaza zilnic cu situatia actualizata de pe frontul…

- Liderul mercenarilor Wagner din Rusia este sabotat de Kremlin. Evgheni Prigojin a pariat totul pe cucerirea orașului ucrainean Bahmut, insa ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, și Vladimir Putin par sa-l fi abandonat.

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a recunoscut intr-un mesaj publicat joi de serviciul sau de presa ca soldatii sai "au ce invata" de la armata ucraineana, transmite AFP.

- Abbas Gallyamov a declarat, intr-un interviu acordat canalului Khodorkovsky de pe YouTube, ca liderul de la Kremlin se va retrage in 2023 in palatul sau de la Marea Neagra și ca "iși va numi singur succesorul, in acest an, in loc sa riște caderea de la putere”, conform Daily Mail , citat de ziare.com. Acest…

- La aproape un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, șeful celui mai mare grup de mercenari din Rusia, Evgheni Prigojin, care a negat de multa vreme legaturile cu armata, a devenit intr-un fel fața publica a efortului de razboi al Moscovei.

- Rușii iși sporesc efectivele și schimba conducerea frontului Lupte indarjite se dau in continuare la Soledar, in apropiere de Bahmut, unde Rusia dorește cu orice preț sa rastoarne cursul razboiului, recurgand miercuri inclusiv la o noua schimbare a conducerii operațiunilor militare din Ucraina. O schimbare…