- Liderul republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a afirmat ca Moscova ar trebui sa ia in considerare utilizarea de ‘arme nucleare de mica putere’ in Ucraina, dupa retragerea rusilor din orasul strategic Liman, transmit Reuters si AFP. ‘Dupa parerea mea, ar trebui luate masuri mai drastice, pana la declararea…

- Ramzan Kadirov, liderul regiunii Cecenia din Rusia, a declarat sambata ca Moscova ar trebui sa ia in considerare utilizarea unei arme nucleare tactice in Ucraina, pe fondul unor noi esecuri pe campul de lupta, anunța rador.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Marți, 27 septembrie, aliatul lui Putin, Dmitri Medvedev, a declarat ca Moscova are dreptul de a se apara cu arme nucleare daca este impinsa dincolo de limitele sale și ca acest lucru ”cu siguranța nu este o cacealma”, relateaza Reuters și Hotnews . De asemenea, Medvedev a avertizat, ca Moscova are…

- Unii profesioniști ruși in tehnologie, bancheri și jurnaliști de la instituțiile media de stat nu vor fi chemați sa serveasca militar pe frontul din Ucraina, ca parte a acțiunii de mobilizare a Rusiei, a anunțat vineri Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat de presa citat de Reuters . Va amintim…

- La o zi dupa o serie de explozii in peninsula anexata de Rusia in 2014, senatorul pro-rus din Consiliului Federației din Crimeea Serghei Tsekov a declarat miercuri ca este foarte posibil ca Ucraina sa incerce sa atace podul Kerci pentru „a ridica moralul armatei”, insa construcția care face legatura…

- Amnesty International și-a cerut scuze duminica pentru „suferința și furia” provocate de un raport care acuza Ucraina de punerea in pericol a civililor, care l-a infuriat pe președintele Volodimir Zelenski și a provocat demisia șefei filialei din Kiev a ONG-ului. Grupul pentru drepturile omului a publicat…

- Polițiștii ruși au reținut-o duminica pe jurnalista Marina Ovsiannikova, care in luna martie a intrerupt o emisiune de televiziune in direct pentru a denunța razboiul declanșat de Moscova in Ucraina, relateaza The Guardian și Reuters . Reținerea jurnalistei a avut loc la cateva zile dupa ce aceasta…

- Guvernul rus a inceput sa lanseze apeluri la 'mobilizarea de voluntari' in fiecare din regiunile sale pentru formarea de noi batalioane cu care sa continue invazia in Ucraina, potrivit grupului de experti americani de la Institutul pentru Studiul Razboiului din Washington (ISW), citat joi de agentia…