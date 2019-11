ISU Timiș: 16 copii și 4 adulți, internați după deratizarea din Timișoara ISU Timiș anunța ca, dupa deratizarea de la Timișoara, marți dimineața erau internați la spital 16 copii și 4 adulți, conform Mediafax. La Spitalul Județean este internat 1 adult, la Spitalul Municipal 3 adulți, iar la Spitalul „Louis Țurcanu” sunt internați 16 copii. In total, cinci persoane sunt cazate in spațiile puse la dispoziție de autoritațile locale. Luni seara, inca un bloc de locuințe din Timișoara a fost evacuat, dupa ce intr-unul dintre apartamente s-ar fi facut lucrari de dezinsecție și deratizare cu aceeași firma care a facut acțiunea și in imobilul in care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Ministerul Sanatații anunța ca, dupa deratizarea de la Timișoara, in cursul zilei de luni, 12 copii și 8 adulți au fost internați in spital, aceștia fiind in stare buna, cu o evoluție favorabila, anunța MEDIAFAX.Citește și: Lia Olguța Vasilescu iși pune ‘Mana dreapta’ la bataie! ‘Intervalul’…

- Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a anuntat, luni seara, ca la ora 18.00 erau internati opt adulti precum si noua copii, la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara, dupa ce au fost evaluati medical, dar si ca masura preventiva. Acestia locuiesc in blocul de pe…

- Alti patru adulti si trei copii care locuiesc in blocul din Timisoara unde s-a facut deratizare si dezinsectie au fost internati la Spitalul Judetean, respectiv la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu”. Numarul pacientilor internati a ajuns la 17: 8 adulti si 9 copii. Trei persoane au murit.

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

- Patru adulti si sase copii sunt internati, luni, la Spitalul Judetean Timisoara, respectiv la Spitalul de Copii ”Louis Turcanu” din Timisoara, dupa ce in blocul in care locuiau, pe strada Mioritei din Complexul Studentesc, s-a facut deratizare si dezinsectie. Printre cei internati se afla barbatul care…

