Plenul Senatului a luat act, marti, de demisia senatoarei PSD Gabriela Firea, ca urmare a alegerii ei in Parlamentul European, si a aprobat vacantarea mandatului de senator, incepand cu data de 1 iulie 2024. „Demisionez din Senatul Romaniei incepand cu data de 1 iulie, ca urmare a alegerii mele in Parlamentul European (…). Vreau sa va multumesc foarte mult pentru colaborarea atat in plen, cat si in comisiile de specialitate, sa va asigur in continuare de tot respectul meu si toata buna colaborare, si sunt convinsa ca ne vom revedea, chiar daca in alte structuri organizatorice”, a transmis Firea.…