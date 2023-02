ISU Prahova dispune de o tabără mobilă pentru sinistraţi şi echipamente specifice intervenţiilor de căutare-salvare în clădiri avariate V. Stoica Acțiunile desfașurate in Saptamana Protecției Civile se vor derula, zilele acestea, la nivelul intregii țari, prin Inspectoratele pentru Situații de Urgența, care au in atribuții și asigurarea protecției populației in cazul apariției unor evenimente grave, cum ar fi cutremurele sau alte dezastre. Pe 4 martie 1977 a avut loc cel mai puternic cutremur din istoria moderna a Romaniei, de 7,2 grade pe scara Richter. Peste 1.500 de oameni au murit atunci, iar alte 11.000 de persoane au fost ranite. Este un moment care a ramas in memoria colectiva drept seismul care a pus la pamant cele mai… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un exercitiu de alarmare a populatiei, prin sistemul de sirene de avertizare, se va desfasura miercuri, in cadrul actiunilor pregatite de structurile de specialitate ale IGSU ca parte a programului din "Saptamana Protectiei Civile", a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat,…

- Și cainii ajuta la salvarea de vieți in Turcia. Mihai Negoița, de la ONG-ul Clubul Cainilor Utilitari, a explicat, pentru Libertatea, cum intervine cu Akim, labradorul lui, in sudul țarii, grav afectat de cutremur. Luni, pe 6 februarie, la vreo trei ore dupa cutremurul din Turcia, Mihai Negoița și colegii…

- In cazul unui cutremur major in Romania, cu intensitate de 7,4 – 8,1 MW, vor fi peste 350.000 de cladiri rezidențiale ce vor fi grav avariate, iar numarul de persoane grav ranite sau decedate va fi de peste 45.000. Aceasta este predicția pe care statul roman, prin Inspectoratul General pentru Situații…

- Romania trimite salvatori in Turcia , dupa cutremurul devastator de luni dimineața, potrivit unei decizii CNSU. Romania a decis trimiterea unei echipe RO-USAR, personal specializat de intervenție in astfel de situații din cadrul IGSU, in Turcia, țara puternic afectata de cutremurul de 7,8 care a avut…

- Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova continua, si in acest an, actiunile circumscrise actiunii „Maratonul resuscitarii”. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al institutiei, „o noua activitate a fost desfașurata la Universitatea…

- Doua persoane au fost gasite decedate intr un apartament cuprins de flacari in municipiul Campina.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Prahova, incendiul a izbucnit intr un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc cu 10 etaje din municipiul Campina.Salvatorii…

- Pana pe 31 decembrie 2022, se efectueaza lucrari de modernizare a sistemului de instiintare, avertizare si alarmare a populatiei la Constanta. Potrivit unui comunicat al Primariei Constanta, inspectorii Biroului Aparare Civila, Sanatate si Securitate in Munca si Situatii de Urgenta din cadrul Primariei…

- Ei au ales sa salveze vieti. Au avut, probabil, si alte optiuni. Dar au preferat sa ramana in anonimat. Nu de alta, dar despre cei 179 de voluntari SMURD de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” mai rar se aminteste in ziar, prea putin sau deloc apar la televizor. „Fie…