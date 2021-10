ISU Ialomita: Comunicat de presa - 19.10.2021 Nr.52 din 19 octombrie 2021 COMUNICAT DE PRESA EXPLOATAREA INSTALATIILOR ELECTRICE Folosirea conductorilor sau cablurilor electrice defecte sau neizolate corespunzator fata de materiale combustibile, suprasolicitarea instalatiilor electrice prin folosirea de consumatori cu putere ce depaseste puterea nominala stabilita pentru retelele respective, existenta unor instalatii electrice imbatranite sau cu improvizatii executate de persoane neautorizate, nesupravegherea aparatelor electrice aflate sub ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 110542 din 12 Octombrie 2021 COMUNICAT DE PRESA CONTINUA ACTIUNILE PENTRU SIGURANTA COMUNITATII Luni, 11 octombrie a.c., au continuat actiunile desfasurate de personalul MAI, la nivelul judetului Ialomita, in contextul situatiei epidemiologice provocate de virusul SARS CoV 2. Fortele de ordine publica…

- Odata cu inceputul sezonului rece, crește numarul incendiilor la gospodariile cetațenilor. De cele mai multe ori, acestea se soldeaza cu pagube materiale, insa nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor de catre cetațeni poate duce la adevarate tragedii. De la inceputul anului, cinci persoane…

- Nr.50 din 06 octombrie 2021 COMUNICAT DE PRESA Masuri preventive pentru perioada sezonului rece Deja toamna isi face simtita prezenta, iar odata cu scaderea temperaturilor pe timp de noapte si dimineata este necesara folosirea mijloacelor de incalzire. Pentru asigurarea prevenirii si stingerii incendiilor,…

- Nr.45 din 27 septembrie 2021 COMUNICAT DE PRESA Avand in vedere scaderea temperaturilor pe timpul noptilor, precum si apropierea sezonului rece, exploatarea sistemelor de incalzire sobe cu sau fara acumulare de caldura cu defectiuni, fara asigurarea supravegherii sau avand cosurile de fum deteriorate,…

- Nr. 110500 din 16 Septembrie 2021 COMUNICAT DE PRESA PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE FURT La data de 15 septembrie a.c., politistii ialomiteni au desfasurat o actiune de amploare pentru depistarea si sanctionarea faptelor antisociale si cresterea gradului de siguranta a cetatenilor. In cadrul activitatilor…

- Nr. 110466 din 20 August 2021 TANAR RETINUT DE POLITISTI PENTRU TAINUIRE Politistii de investigatii criminale au depistat si retinut un tanar de 23 de ani, banuit de savarsirea infractiunii de tainuire. Alti doi tineri de 17 si 18 ani, cercetati pentru comiterea infractiunii de furt calificat. 5 perchezitii…

- Nr.41 din 09 august 2021 COMUNICAT DE PRESA CUM SA NE COMPORTAM IN ZILELE TORIDE DE VARA Administratia Nationala de Meteorologie, a emis o avertizare pentru perioada 09 11 august a.c., ce vizeaza disconfort termic ridicat. In intervalul mentionat in sud vestul si sudul tarii disconfortul termic va fi…

- Nr.38 din 29 iulie 2021 COMUNICAT DE PRESA lt;lt;CUM SA NE COMPORTAM IN ZILELE TORIDE DE VARAgt;gt; Administratia Nationala de Meteorologie, a emis o serie de avertizari pentru perioada 28 31 iulie a.c., ce vizeaza val de caldura, disconfort termic ridicat si canicula.In intervalul mentionat valul de…