ISU Dobrogea: Nu s-a cerut autorizaţie de securitate la incendiu pentru blocul în flăcări In urma incendiului izbucnit dupa miezul nopții la un bloc din Constanța, s-au constatat nereguli. Societatea dezvoltatoare a blocului a dat in folosinta imobilul respectiv fara a solicita autorizatia de securitate la incendiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dobrogea”. „In anul 2015, premergator obtinerii autorizatiei de construire (la faza de proiect) a fost emis aviz de securitate la incendiu pentru parcajul amenajat la subsol. Dupa receptie si punerea in exploatare, societatea dezvoltatoare nu a solicitat autorizatia de securitate la incendiu, care certifica practic faptul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

