- Pompierii din judetul Ialomita si scafandrii de la ISU Bucuresti Ilfov cauta, miercuri dupa amiaza, o fata in varsta de 13 ani care ar fi disparut in Bratul Borcea al Dunarii, in zona orasului Fetesti. Conform reprezentantilor ISU Ialomita, o persoana a sunat la 112 miercuri, in jurul orei 12:30,…

- Tanara sustine ca atacatorul ei nu a fost prins, la mai bine de doua luni de la atac, desi ea l-a identificat si este si recidivist. Alina a postat pe Facebook un mesaj in care vorbeste despre trauma ei si incearca sa traga si un semnal de alarma. ”Acum 2 luni si jumatate, mai exact pe 12 martie,…

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat, in premiera pentru o echipa din Romania, in finala Ligii Campionilor la volei feminin, dupa ce a invins in semifinale formatia turca Galatasaray Istanbul cu scorul 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu''…

- SCM Craiova a fost invinsa in deplasare de formatia norvegiana Vipers Kristiansand, cu scorul de 26-22 (12-10), sambata, in turul finalei Cupei EHF la handbal feminin. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: SCM Craiova Handbal Oficial / Facebook

- Muntele pe care se afla cetatea lui Vlad Țepeș arde din nou! Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și un elicopter cu dispozitiv special de stingere au fost chemate sa intervina la Poenari.

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit la etajul al treilea al unui bloc cu 10 etaje de pe strada Ramnicu Valcea, din Sectorul 3. Fumul dens a patruns pe holul blocului si in unele apartamente, iar opt persoane, printre care si doi copii, au…

- Pompierii clujeni au postat un mesaj luni, 26 martie, pe contul de Facebook, dupa ce soferul unei ambulante SMURD a lovit mortal un tanar. Nenorocirea s-a petrecut duminica, 25 martie, pe o trecere de pietoni a unui bulevard cu un trafic rutier foarte aglomerat. Reprezentantii ISU Cluj sustin ca „trec…

- O femeie in varsta de 73 de ani a fost gasit fara suflare in apele raului Someșul Mic, pe raza localitații clujene Apahida, in zona strazii Libertații. Macabra descoperire a fost facuta azi-dimineața, in jurul orei 07:30, de catre o femeie din localitate. In urma apelului la 112, la fața locului au…