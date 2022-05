Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre…

- Aviz conducatorilor auto! O aplicație va ajuta sa aflați care este cel mai mic preț la combustibil, in aceste zile, in zona dumneavoastra. Este vorba despre aplicația Monitorul Prețurilor pentru Carburanți, care a fost lansata in anul 2016 pentru regiunea București și Ilfov, iar acum a fost dezvoltata…

- Conform unui comunicat transmis marți de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), cele mai mari rate de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cumulate la 14 zile, se inregistreaza in: Otopeni (Ilfov), Bucuresti, Cluj-Napoca (Cluj) – 12,56, Bragadiru (Ilfov), Sibiu (Sibiu) si Voluntari (Ilfov). In 183 de orase…

- Primul roman mort in razboiul Rusia – Ucraina. A fost inregistrata prima victima de origine romana in conflictul militar pornit de Federatia Rusa in Ucraina. Este vorba de un militar in varsta de 32 de ani, care a pierit, joi, in atacul desfasurat de fortele militare ruse in regiunea Odesa Trupele ruse…

- Cel puțin 18 persoane au fost ucise, joi, intr-un atac desfașurat de trupele ruse la o unitate militara din Odesa. Potrivit site-ului ucrainean unian.net, citat de stirileprotv, 8 barbați și 10 femei au murit. Printre victime s-a numarat și Andrei Dumbrava, un soldat ucrainean de origine romana. Militarul…

- Un militar ucrainean de origine romana a fost ucis jAndrei avea 32 de ani și identitatea lui a fost facuta publica pe contul de Facebook de deputata Natalia Intotero, fost ministru al Romanilor de Pretutindeni. „El a fost Andrei Dumbrava. Era fiu, soț, tata, etnic roman și soldat in armata Ucrainei.…

- Incidența COVID este in scadere in toate orașele Toate orasele din România au o rata de infectare cu SARS-CoV-2, cumulata la 14 zile, mai mica de 30 de cazuri la mia de locuitori, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Incidente mari se înregistreaza si…

- Pompierii bucureșteni intervin, marți seara, pentru stingerea unui incendiu produs la o hala de depozitare in Bragadiru jud. Ilfov. Incendiul s-a manifestat in interiorul halei, pe o suprafața de aproximativ 50 de mp, cu degajari mari de fum. Se lucreaza la lichidare. Fii la curent cu cele…