Inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „UNIREA” al județului ALBA vor desfașura in aceasta perioada actiuni de control și diseminare a informațiilor cu caracter preventiv, la principalele lacasuri de cult din judet, astfel incat slujbele religioase, din perioada Sarbatorilor Pascale, sa se desfasoare in conditii de siguranta. Recomandam enoriașilor sa nu blocheze cu autoturismele caile de acces, sa utilizeze cu atenție lumanarile, sa nu le amplaseze in apropierea materialelor ușor combustibile, iar dupa incheierea slujbei sa nu lase lunanarile și candelele,…