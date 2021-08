Stiri pe aceeasi tema

- Directorul CIA, William Burns, a avut luni o intalnire confidentiala la Kabul cu cofondatorul miscarii talibane Abdul Ghani Baradar, scrie publicatia The Washington Post, citata de AFP, aceasta fiind intalnirea la cel mai inalt nivel intre SUA si regimul fundamentalist dupa ce acesta din urma a preluat…

- Talibanii au anuntat duminica aceasta ca „sute“ de combatanti de-ai lor se indreapta spre Valea Panjshir, la nord-est de Kabul, una dintre rarele zone din Afganistan care se sustrage controlului gruparii islamice, informeaza adevarul.ro.

- Talibanii sunt pe cale sa atace și sa captureze Valea Panjshir, singurul loc din Afganistan ramas in afara controlului. Valea Panjshir se afla la doar la 113 km de Kabul și nu a cazut niciodata nici in mainile talibanilor.

- Fiul unui legendar razboinic al razboiului afgan, care viseaza sa devina într-o zi profesor de fizica, a promis sa duca un razboi sângeros împotriva stapânirii nedrepte a talibanilor, scrie theage.com.au. Ahmad Massoud, care își are casa în ultima provincie afgana…

- La poalele Muntilor Hindukus, Valea Panjshir, un simbol al rezistentei anti-sovietice, tinde sa devina centrul unei noi lupte, pentru eliberarea Afganistanului de talibani. Anume acolo s-au retras pentru a-si pregati ofensiva Ahmad Massoud, fiul unui combatant legendar, si Amrullah Saleh, omul de stat…

- Liderul NATO a declarat ca forțele Alianței ”au luptat cu curaj” in Afganistan, dar nu au reușit sa securizeze țara. ”In cele din urma, autoritatile politice afgane au esuat in a opune rezistenta talibanilor si in a ajunge la o solutie pasnica. Esecul autoritatilor afgane este acela care a dus la ceea…