Stiri pe aceeasi tema

- Doliul național este instituit „in semn de adanca tristețe, cauzata de trecerea in eternitate a renumitului scriitor, susținator de frunte al mișcarii de renaștere naționala, semnatar al Declarației de Independența a Republicii Moldova, academician și istoric literar”, se arata in decret.In conformitate…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a transmis vineri un mesaj de condoleante dupa moartea scriitorului basarabean Nicolae Dabija. "Cu o imensa durere in suflet am aflat de trecerea la cele sfinte a marelui scriitor Nicolae Dabija. Literatura romana este in lacrimi.…

- Ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionita, a transmis vineri un mesaj de condoleante dupa moartea scriitorului basarabean Nicolae Dabija. "Cu o imensa durere in suflet am aflat de trecerea la cele sfinte a marelui scriitor Nicolae Dabija. Literatura romana este in lacrimi. Condoleante…

- Dave Grohl a marturisit ca iși dorește ca regretatul Kurt Cobain sa nu fi murit, iar ei sa fie și acum Nirvana. Fostul totboșar al trupei Nirvana s spus ca i se rupe inima cand se gandește la fostul lui coleg, care și-a luat viața in 1994. „(Perioada cu trupa) a fost o experiența provocatoare […] The…

- CHISINAU, 28 ian – Sputnik. Inca o pierdere pentru jurnalismul moldovenesc – a trecut la cele veșnice jurnalistul publicistul, comentatorul sportiv și fostul președinte al Comitetului National Olimpic al Republicii Moldova Efim Josanu. ”Conducerea Institutiei Publice Compania „Teleradio-Moldova”…

- Adica 10% din fierul vechi pe care il ascundea colosul industrial! In fapt, oficialii de la Bucuresti nu au primit nimic. Mai mult, au sters datorii de peste un miliard de dolari! 1.400 de firme capusa se imbogateau de pe urma combinatului in perioada 2000-2001. Tabla era vanduta de conducerea combinatului…

- autor: Mircea Anghelescu Va prezentam noul volum, aparut in cadrul Editurii Institutului Cultural Roman, Literatura romana moderna * Partea I: Premise, inceputuri: 1780-1860, autor Mircea Anghelescu. „Cartea de fața prezinta ca un tot organic literatura romana de la sfarșitul sec. XVIII pana dupa prima…

- "24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane" este titlul proiectului Bibliotecii Judetene "Lucian Blaga" Alba, care se va desfasura duminica, 24 ianuarie 2021, cand pe parcursul intregii zile, pe pagina de Facebook a institutiei, cei interesati vor putea lua contact cu cateva informatii inedite…