Istoria industriei de telecomunicații ne arată că neimplicarea statului a fost benefică Tehnologia informației este una dintre foarte puținele industrii in care Romania a reușit sa recupereze decalajele fața de economiile dezvoltate ale lumii. A reușit doar pentru ca a avut „norocul” sa nu fie super-reglementata și controlata de autoritați, drept pentru care s-a putut dezvolta in voie. Cei care nu s-au nascut dupa 2000 iși amintesc cum arata tehnologia comunicațiilor in anii 1990. Telefonia fixa era la putere, internetul abia aparea prin dial-up, telefonia mobila era la nivelul de gadget foarte scump. Dar s-a dezvoltat. Așa cum a crescut televiziunea prin cablu, prin instalari cvasi-legale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologia informației este una dintre foarte puținele industrii in care Romania a reușit sa recupereze decalajele fața de economiile dezvoltate ale lumii. A reușit doar pentru ca a avut „norocul” sa nu fie super-reglementata și controlata de autoritați, drept pentru care s-a putut dezvolta in voie.…

- Trecerea la 5G presupune costuri mai mari pentru Apple, care incearca sa faca reduceri in alte parti, prin scaderea costurilor necesare dezvoltarii altor componente, potrivit news.ro.Analistul Ming-chi Kuo, de la TF International Securities, a observat ca Apple a transmis producatorilor de…

- Așa cum indica proiectul, deși legea nu viza un anumit furnizor sau operator, este evident ca intenția legii este de a bloca accesul pe piața româneasca pentru furnizorii chinezi de echipamente. Furnizorii chinezi sunt implicați în domeniul tehnologiei și în dezvoltarea comunicațiilor…

- Crime+Investigation® transmite, in premiera, incepand din 28 august, in fiecare vineri, de la ora 23:00, al doilea sezon al seriei „Filmat la tribunal” , care prezinta o incursiune in culisele unora dintre cele mai dramatice procese care au avut loc in tribunalele americane. Seria „Filmat la tribunal”…

- Compania franceza nPerf, unul dintre principalii lideri ai testarii retelelor de telecomunicatii, a realizat un top al celor mai rapide conexiuni de internet oferite de operatorii din Romania pe primele sase luni ale acestui an.

- Pe langa plata despagubirilor, Xiao-i cere Apple ”sa nu mai produca, utilizeze, promita sa vanda, sa vanda si sa importe” produse care ii incalca brevetul, a anuntat compania chineza intr-o postare pe o retea de socializare. In reclamatia inregistrata la o instanta locala chineza, Xiao-i afirma ca tehnologia…

- Nu mai dureaza mult pana cand vom manca prajituri și sandvișuri ”gatite” la imprimante 3D. Startup-ul romanesc Manna Foods Solutions lucreaza la o tehnologie inovatoare care poate revoluționa industria alimentara: prima imprimanta alimentara 3D conceputa sa funcționeze in sistem vending-machine, similar…