Industria auto a jucat un rol semnificativ in dezvoltarea economica și culturala a multor țari din intreaga lume. In Romania, istoria industriei de automobile este strans legata de trecutul țarii ca stat comunist, precum și de statutul sau actual de jucator in economia globala. De la primele zile ale fabricii Automobile Craiova pana la apariția unor companii precum Dacia și Ford Romania, industria auto din Romania a suferit schimbari semnificative de-a lungul anilor. Deși este adevarat ca dependența și criminalitatea pot avea un impact negativ asupra comunitaților, prezența unei industrii auto…