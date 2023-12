Istoria Dobrogei - Bibliografie: Lucius Ampelius (sec. II) - Memorator

Stiri pe aceeasi tema

- Grecul Dionisiu, zis si Periegetul Calatorul , a trait in timpul domniei imparatului roman Hadrian 117 138 . El a redactat in versuri "Descrierea Pamantului", o scriere epica de 1185 hexametri vers greco roman de sase picioare . Dionisiu a folosit ca surse in primul rand pe grecii Calimah sec. III II…

- Caius Suetonius Transquillus s a nascut in anul 70. El a trait la Roma, unde i a cunoscut pe scriitorul Pliniu cel Tanar si istoricul Tacit. Suetoniu a fost ajutat de imparatul Traian 98 117 , iar in timpul lui Hadrian 117 138 a condus serviciul de corespondenta al palatului imperial. Scrierile sale…

- Marcus Valerius Martialis s a nascut in jurul anului 40 la Augusta Bilbilis Calatayud Spania . El a venit la Roma la varsta de 24 de ani, talentul sau recomandandu l pentru gradul de tribun militar si pentru acceptarea in categoria sociala a cavalerilor. Culegerile de poezii "Xenia" si "Apophoreta"…

- Romanul Sixtus Iulius Frontinus a detinut functiile de pretor anul 70 , consul de mai multe ori, guvernator al Britaniei pana in anul 78 si curator aquarum sau administrator al apeductelor din Roma anul 97 . A scris o lucrare despre agrimensura masuratori topografice si cadastrale ale terenurilor agricole…

- Valerius Flaccus s a nascut in anul 45 la Patavium Padova Italia . El a scris "Argonauticele", o epopee neterminata in opt carti, in care reia in ansamblu tema lui Apollonius din Rodos sec. III i. H. . Flaccuspreiasi eroarea geografica a predecesorului grec, conform careia argonautii s au intors din…

- Romanul Titus Catius Silius Italicus a trait intre anii 25 si 101. Dupa ce a indeplinit functia de consul in anul 68, el s a retras din politica. In acest context, Silius a scris "Punicele", o epopee despre al doilea razboi romano cartaginez din anii 218 i. H. ndash; 201 i. H., pe care a terminat o…

- Gnaeus Pompeius Trogus s a nascut in provincia romana Galia, intr o familie care primise cetatenie romana, si a trait in sec. I. El a scris o istorie generala cu titlul "Istoria lui Filip" regele Filip II al Macedoniei: 359 i. H. ndash; 336 i. H. in 44 de carti, din care s a pastrat un rezumat redactat…

- Marele poet roman Publius Ovidius Naso https: www.ziuaconstanta.ro stiri ziua dobrogei istoria dobrogei populatie personalitati publius ovidius naso 43 i h 17 d h 695995.html 43 i. H. Sulmona Italia ndash; Tomis 17 d. H. a fost exilat in anul 8 d. H. in portul Tomis de catre imparatul Augustus 30 i.…