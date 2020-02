Stiri pe aceeasi tema

- Conform celui mai recent bilant, in China s-au produs 213 decese din cauza coronavirusului, iar 9.692 de cazuri de infectii cu coronavirus au fost confirmate. Un total de129 cazuri au fost raportate in alte 22 de tari si regiuni. O avertizare de calatorie emisa de Departamentul de Stat situeaza…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii convoaca din nou, astazi, comitetul de urgenta pentru a stabili daca epidemia generata de noul coronavirus constituie sau nu o alerta internationala. Comitetul, compus din experti international in boli infectioase, a constatat saptamana trecuta…

- Autoritatile romane ar putea achizitiona termoscanere, ce vor fi montate in aeroporturi. In felul acesta pot fi identificate persoanele care au febra și ar putea fi purtatoare ale virusului din China, a declarat președintele Societații Romane de Microbiologie (SRM), Alexandru Rafila. Miercuri, la nivelul…

- Oficialii chinezi au recunoscut ca virusul care afecteaza mai multe orașe din China se poate transmite de la om la om. Este confirmarea de care se temeau cel mai mult experții Organizației Mondiale a Sanatații.

- Numarul persoanelor deja infectate de virusul misterios care a aparut în China este mult mai mare decât sugereaza cifrele oficiale, au spus oamenii de știința pentru BBC.Au existat 41 de cazuri ale noului virus, confirmate de laborator, însa experții din Marea Britanie estimeaza…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

- Bank of China, a patra cea mai mare instituție bancara din lume, iși deschide oficial luni operațiunile in Romania. Evenimentul de lansare pentru lansarea sucursalei din București va avea loc la Palatul Parlamentului, potrivit Mediafax.Lansarea vine cu ocazia implinirii a 70 de ani de relații…

- Primele exemplare hibride maimuța-porc au fost realizate in China, cercetatorii incercand sa foloseasca informațiile obținute in dezvoltarea unei tehnologii de creștere a unor organe umane pentru transplant, arata The Independent. Oamenii de știința chinezi obținut doi purcei care au trait o singura…