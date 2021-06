Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va furniza Autoritatii Palestiniene cel putin un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer-BioNTech al caror termen de valabilitate se apropie de expirare, a anuntat vineri biroul noului prim-ministru Naftali Bennett, dupa un acord de reciprocitate intervenit intre cele

- China a anuntat miercuri ca va dona un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 pentru Nepal, fiind cea mai recenta asistenta internationala acordata acestui stat din Himalaya puternic afectat de pandemia de coronavirus, relateaza dpa. Presedintele chinez Xi Jinping a facut anuntul in cursul…

- Autoritațile israeliene investigheaza cazuri de miocardita dezvoltate dupa vaccinarea cu tratamentul produs de Pfizer-BioNTech, a anunțat Ministerul Sanatații din aceasta țara, scrie Reuters. Circa 5...

- Experții cred ca noua tulpina a coronavirusului, depistata inițial in India, dar semnalata și in Marea Britanie și Irlanda, prezinta doua mutații care ar putea sa ii ofere o rezistența mai mare in fața vaccinului. Oficialii israelieni au venit marți pentru a oferi totuși o asigurare. O concluzie definitiva…

- Bulgaria a suspendat utilizarea vaccinului anti-COVID19 de la AstraZeneca pentru femeile sub 60 de ani care prezinta un risc crescut de tromboza, a declarat luni ministrul bulgar al Sanatatii, Kostadin Angelov. Bulgaria a vaccinat circa 638.400 de persoane cu o prima doza de ser, circa o treime dintre…