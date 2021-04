Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a interzis accesul turistilor straini in tara la inceputul pandemiei, in martie 2020. O revenire a turistilor straini ar relansa atat economia israeliana, care s-a contractat cu 2,5% in 2020, cat si turismul, in care somajul a crescut la 10%. Autoritatle cer turistilor straini sa prezinte un…

- Campania de vaccinare anti-Covid a fost un succes in Israel, unde jumatate din populație a fost imunizata cu ambele doze de vaccin, iar acum tara se indreapta spre finalul pandemiei si se deschide aproape in totalitate, relateaza Mediafax. In Israel s-a derulat cea mai rapida campanie de vaccinare anti-Covid.…

- Israelul a administrat doua doze de vaccin impotriva COVID-19 la peste jumatate dintre cei 9,3 milioane de locuitori ai sai, a anuntat joi Ministerul israelian al Sanatatii, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.

- Israelul a administrat doua doze de vaccin anti-Covid-19 la peste jumatate din populația sa de circa 9,3 milioane, a declarat joi un oficial din domeniul sanatații, citat de hotnews .In comunicatul de presa in care s-a facut anunțul, ministrul sanatații, Yuli Edelstein, a facut apel la cetațeni ”sa…

- Autoritatile romane analizeaza posibilitatea ca turistii straini care vor sa viziteze Romania sa prezinte obligatoriu un test Covid negativ la intrarea in tara, a declarat, luni, ministrul Economiei, Mediului de Afaceri si Turismului, Claudiu Nasui, citat de Agerpres.

- Campania de vaccinare din Israel, care se deruleaza intr-un ritm avansat fata de restul lumii, arata ca vaccinul reduce in mod semnificativ incidenta imbolnavirilor severe cu COVID-19, dar nu permite sa se traga deocamdata concluzii cu privire la imunitatea colectiva, apreciaza experti, citati miercuri…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), prin intermediul programelor UNITAID si FIND, a anuntat vineri un acord care va reduce la jumatate pretul testelor COVID-19 pentru cele 250 de milioane de astfel de teste destinate tarile in dezvoltare si care vor fi produse in 2021,

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat vineri un acord care prevedere reducerea la jumatate a pretului pentru cele 250 de milioane de teste COVID destinate tarile in curs de dezvoltare, care vor fi produse in 2021, relateaza EFE, potrivit Agerpres.