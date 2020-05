Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au opus adoptarii unui comunicat redactat de Rusia care isi propunea denuntarea utilizarii mercenarilor in Venezuela, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU organizate miercuri, la New York, la solicitarea Moscovei, informeaza joi AFP preluat de agerpres. Adoptarea…

- Rusia si China au boicotat marti videoconferinta cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU avand drept subiecte Siria si armele chimice, Moscova considerand "inacceptabil" faptul ca reuniunea nu este publica, informeaza miercuri AFP. "Rusia si China au ecranele goale" a declarat…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau francez Emmanuel Macron doresc sa organizeze o reuniune extraordinara a membrilor permanenti ai Consiliului de Securitate, in sistem videoconferinta, pe tema combaterii epidemiei COVID-19 in zonele de conflict, intr-un moment in care instanta onusiana…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat propunerea presedintelui rus Vladimir Putin de a participa la o intalnire a celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate, a declarat marti, la Helsinki, seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, citat de agentia rusa Interfax, relateaza Reuters.…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite organizeaza, vineri seara, o reuniune de urgenta pe tema conflictului dintre Turcia si Siria, sustinuta de Rusia, informeaza site-ul cotidianului Le...

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a afirmat joi ca atacurile fara discernamant asupra civililor din provincia Idlib, din nord-vestul Siriei, reprezinta "crime de razboi" pentru care cei responsabili trebuie trasi la raspundere, transmite dpa potrivit Agerpres. Guvernul sirian si aliatul sau…

