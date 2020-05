Israelul suspenda temporar obligativitatea purtarii mastilor in public din cauza caldurii Israelul a suspendat temporar marti cerinta de a purta masti in public, ca raspuns la un val de caldura ce a cuprins tara.



Cerinta de a purta masti va fi relaxata pana cel putin vineri, a precizat Ministerul Sanatatii, informeaza dpa.



Elevii nu mai sunt obligati sa poarte mastile in timp ce se afla la scoala, iar cerinta a fost, de asemenea, suspendata in cladirile care nu au aer conditionat, a precizat ministerul.



Cu toate acestea, acoperirea fetei cu masti trebuie sa continue in locurile unde oamenii se aduna.



Anuntand decizia, ministrul sanatatii Yuli…

