- Premierul in functie al Israelului, Benjamin Netanyahu, il va trimite la Washington pe directorul serviciului israelian de informatii Mossad, Yossi Cohen, pentru a prezenta Administratiei Joseph Biden solicitarile...

- Israelul reia in calcul optiunile privind o ciocnire cu Iranul, scrie joi Israel Hayom, ziarul israelian cu cel mai mare numar de cititori, citat de Reuters. Pe prima pagina se afirma ca armata israeliana dezvolta si va prezenta in curand guvernului trei optiuni pentru "subminarea eforturilor nucleare…

- Israelul își revizuiește opțiunile militare pentru un posibil conflict cu Iranul, scrie pe prima pagina cel mai citit ziar israelian, potrivit Reuters, informația venind într-un moment în care guvernul lui Benjamin Netanyahu se pregatește de o relație diferita cu administrația Biden…

- Germania a indemnat sambata toate partile sa dea dovada de retinere dupa uciderea unui important om de stiinta iranian din domeniul nuclear si sa evite o escaladare a tensiunilor care ar putea deraia orice discutii privind programul nuclear iranian, relateaza Reuters. "Cu cateva saptamani…

- Presedintele Iranului a acuzat sambata Israelul ca a asasinat un proeminent om de stiinta iranian suspectat de multa vreme ca ar fi creierul unui program nuclear secret, informeaza televiziunea de stat, citata de Reuters si AFP. Conducatorii militari si religiosi au amenintat vineri cu razbunarea…

- ​Iranul a anuntat ca exista ''indicii serioase privind responsabilitatea Israelului'' în asasinarea unui important om de stiinta iranian în domeniul nuclear si îsi rezerva dreptul de a se apara, se arata într-o scrisoare trimisa vineri secretarului general al…

- Israelul se afla in spatele asasinarii lui Mohsen Fakhrizadeh, considerat directorul programului nuclear iranian, afirma oficiali citati de cotidianul The New York Times, care noteaza ca actuala criza va complica eforturile Administratiei Joseph Biden de reintegrare a SUA in Acordul nuclear iranian.…

- Germania considera ca exista o sansa de revenire la o abordare transatlantica comuna fata de programul nuclear iranian, dupa investirea noii administratii a presedintelui ales Joe Biden, a declarat luni un oficial german citat de Reuters. In mai 2018, presedintele SUA, Donald Trump a retras…