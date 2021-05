Stiri pe aceeasi tema

- Decizie istorica luata, joi seara, in conflictul dintre Israel și Palestina. Cabinetul de securitate israelian a aprobat, joi, o incetare unilaterala a focului cu Hamas in Gaza. Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze…

- Miscarile islamiste palestiniene Hamas si Jihadul islamic confirma acordul de incetare a focului in Gaza, relateaza joi AFP. Cabinetul de securitate israelian a aprobat incetarea focului cu Hamas in Gaza. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Andreea Preda)

- Cabinetul de securitate israelian a aprobat joi o incetare unilaterala a focului cu Hamas in Gaza, potrivit media israeliene relateaza AFP si dpa. Incetarea focului are la baza o propunere a Egiptului, care a promis ca militantii din Fasia Gaza vor inceta sa mai lanseze rachete daca Israelul ar recurge…

- Cabinetul de securitate al premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat un acord unilateral de incetare a focului cu Hamas in Fașia Gaza, dupa 11 zile de violențe armate intre trupele israeliene și militanții palestinieni, informeaza Afp, citata de Agerpres . Nu este clar cand va intra in vigoare…

- Cabinetul israelian de securitate a aprobat incetarea focului in Gaza, informeaza AP. Cabinetul israelian de Securitate se reuneste joi seara pentru a dscuta un posibil armistitiu, dupa 11 zile de confruntari armate intre Israel si mscarea palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza,…

- Un inalt oficial al Hamas a declarat miercuri ca se asteapta ca Israelul si militantii din Gaza sa ajunga la o incetare a focului "intr-o zi sau doua", armistitiu care sa puna capat celor deja zece zile de violenta transfrontaliera, transmite Reuters preluat de agerpres. "Cred ca eforturile in curs…

- Un inalt oficial al Hamas a declarat miercuri ca se asteapta ca Israelul si militantii din Gaza sa ajunga la o incetare a focului "intr-o zi sau doua", armistitiu care sa puna capat celor deja zece zile de violenta transfrontaliera, transmite Reuters. "Cred ca eforturile in curs privind incetarea focului…

- Fostul ambasador israelian in Marea Britanie, Mark Regev, in prezent consilier al premierului israelian Benjamin Netanyahu, a declarat la BBC ca statul evreu nu dorește o incetare a conflictului din Gaza "intr-o maniera care, peste o luna, sa aduca lucrur