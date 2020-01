Israelul reia programul-pilot care va forma femei-soldat pe câmpul de luptă Programul-pilot, care a fost introdus in 2017-2018, era menit sa studieze posibilitatea de a recruta femei in unitatile de blindate si de a permite formarea a zece femei membre de echipaj si doua femei comandant de tanc. Acestea din urma au fost trimise in unitatile lor odata ce testele au fost finalizate.



